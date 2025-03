Darmian il tuttofare, l’Inter ritrova il suo jolly che punta un ‘record’

Darmian rientra non solo tra i convocati ma anche tra i titolari dell’Inter e lo farà contro l’Udinese. Un obiettivo in testa per il jolly di Legnano.

RIECCO IL TUTTOFARE – Ritorna il jolly, ritorna Matteo Darmian. Domenica alle 18 in Inter-Udinese farà il suo rientro in campo il tutto fare di Legnano. Superato l’infortunio muscolare rimediato lo scorso 25 febbraio contro la Lazio, l’ex Parma e Manchester United è pronto a contribuire nuovamente alla causa nerazzurra. Sarà lui a prendere il posto dell’infortunato Denzel Dumfries. Darmian non gioca appunto dal quarto di finale di Coppa Italia contro la formazione di Marco Baroni. In quel caso la sua partita durò appena 24 minuti, per un problema alla coscia destra. Nel complesso, il classe 1989 ha dovuto saltare cinque partite: tre di campionato contro Napoli, Monza e Atalanta e due di Champions League contro il Feyenoord (andata e ritorno). Domenica ritroverà posto in campo.

Darmian va a caccia del gol per migliorare lo score con l’Inter

IL GOL – Il rientro di Darmian è una buonissima notizia per l’Inter, perché consegna ad Inzaghi una pedina fondamentale nelle rotazioni. Quest’ultime saranno appunto di importanza capitale in vista dell’imminente tour de force che vedrà la Beneamata in campo nove volte tra il 30 marzo e fine aprile. Avere tutti gli uomini a disposizione è quello che si augura il tecnico interista, che domenica riavrà, quantomeno per la panchina, anche Stefan de Vrij e Nicola Zalewski. Domenica a San Siro, Darmian va a caccia anche del terzo gol stagionale, dopo quelli contro Lecce e Venezia. Solamente una volta, nelle sue cinque stagioni all’Inter, solamente una volta l’ex Parma è riuscito a segnare più di due gol. Nell’anno del diciannovesimo scudetto con Antonio Conte in panchina: in quel caso, mise a referto quattro gol (tre in campionato e una in Champions League). Nelle ultime tre con Inzaghi in panchina, si è sempre fermato a quota due.