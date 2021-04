Darmian: «Nello spogliatoio dell’Inter tutti leader! Nomi? Ne faccio due»

Darmian è il protagonista di questa settimana di “3…2…1”, il format di Inter TV che indaga sulle passioni dei calciatori nerazzurri. Ecco le scelte da parte del difensore, protagonista anche mercoledì col Sassuolo (vedi articolo).

LE SCELTE – Matteo Darmian comincia con i suoi gusti musicali: «Non ho proprio un genere preferito. Ascolto molta musica, di vario genere. Nello spogliatoio? Solitamente ascolto quella che mettono gli altri, di solito la mette Lautaro Martinez ed è quindi quella latina. Una scelta? Non ne posso scegliere una, ce ne sono tante che hanno segnato la mia infanzia e la mia adolescenza. Come gruppo sceglierei gli AC-DC, come cantante Ed Sheeran. Prima di una partita ascolto un po’ di musica in generale, canzoni che mi caricano: possono essere latine o dance. In macchina, invece, soprattutto la radio e quello che mettono. Mi piace anche la musica rap, penso che Tupac sia uno dei principali esponenti di questo genere».

LA FAMIGLIA – Darmian parla dei suoi rapporti familiari: «Con mia mamma ho un grandissimo rapporto, se sono cresciuto così è grazie a loro e li devo ringraziare per tutta la vita. Diventare papà? Quando lo diventi ti cambia la vita. Ho la fortuna di avere un bimbo stupendo, cerco di condividere e di passare più tempo possibile con lui».

ALLO SCHERMO – Darmian prosegue sulle serie TV: «Mi piacciono. Abbiamo tanto tempo per poterle guardare, mi piace appunto passare del tempo guardandole. Adesso in italiano, mi è capitato di guardarle in lingua originale quando ero in Inghilterra per iniziare a imparare l’inglese. Mi capita spesso di guardarle sul tablet, solitamente da solo quando sono in ritiro ma anche con mia moglie. Quando le guardo con lei le divora, mentre io ci metto sempre un po’ di più. Una serie da consigliare? Suits. New York è bellissima, ci tornerei ogni anni o ogni volta che è possibile: una città fantastica. Il compagno più elegante? Danilo D’Ambrosio, si veste sempre a modo».

SPOGLIATOIO – C’è un’altra serie TV che per Darmian ha un grande valore: «The Last Dance è una fonte di ispirazione per tanti sportivi, Michael Jordan è stato uno dei migliori di tutti. Penso sia stato un grande giocatore e un grande uomo, avevo la curiosità di vedere quello che aveva fatto. Non sono un accanito del basket, ma mi piace soprattutto la NBA. Come squadra i Los Angeles Lakers, in Italia l’Olimpia Milano. All’interno dello spogliatoio non c’è solo un leader, siamo tutti chi più chi meno dei leader. Però, se devo nominare qualcuno, dico Samir Handanovic che è capitano. E Aleksandar Kolarov, che ha sempre la parola giusta nel momento giusto. Devo essere sincero: in tutte le squadre dove sono stato ho trovato dei gruppi affiatati, dei bei gruppi. Penso che i risultati l’abbiano dimostrato, anche quest’anno».

CINEMA – Darmian chiude consigliando un film: «Il mio preferito, California Skate. È del mio anno, 1989, quando sono nato. Da piccolo avrò fatto impazzire i miei genitori, l’avrò visto anche più di una volta al giorno. Mi aveva colpito il protagonista che andava sullo skateboard, poi crescendo anche la storia. Tony Hawk penso sia il più grande skateboarder della storia, infatti ogni tanto giocavo alla PlayStation col suo gioco. Dopo il calcio? Non lo so. Mi piacerebbe rimanere nel mondo del calcio: se devo essere sincero non mi vedo allenatore, però mai dire mai».