Darmian: «Rinnovo con l’Inter, orgoglioso! Ringrazio i tifosi»

Darmian dopo aver rinnovato ufficialmente il suo contratto con l’Inter, in un’intervista a Inter TV esprime tutta la sua gioia e ringrazia soprattutto i tifosi.

GRANDE ORGOGLIO – Matteo Darmian esprime così tutta la sua felicità per il rinnovo con l’Inter: «Significa tanto, sono molto orgoglioso di questo rinnovo e di vestire questa maglia ancora per diverse stagioni. Sono felicissimo di avere la fiducia dello staff, dei compagni e di tutti i tifosi. Sono sempre stato convinto dei miei mezzi e ho sempre cercato di dare tutto me stesso fin dal primo giorno. Sono orgoglioso di vedere questi sacrifici ripagati. Cerco di essere d’esempio, in primis per me stesso perché cerco di migliorare ogni giorno e spero che questo possa essere d’esempio per i più giovani».

IL SALUTO AI TIFOSI – Darmian ringrazia così i tifosi : «Voglio ringraziare perché mi sono sempre stati vicini, sia a me che alla squadra, e fanno sentire ad ogni gara il loro appoggio. Noi cerchiamo di ringraziarli tramite le nostre prestazioni. L’Inter mi ha dato tanto, mi ha permesso di vincere e spero di fare altrettanto in futuro e come ho detto prima l’importante è avere la giusta determinazione e la voglia di spingersi oltre».