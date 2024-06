Darmian: «Non c’è solo Brozovic! Blocco Inter? Il modulo non conta»

Darmian ha parlato in conferenza stampa direttamente da casa Azzurri a Iserlohn. Il difensore dell’Inter potrebbe scendere dal 1′ contro la Croazia.

CONFERENZA DARMIAN – Matteo Darmian ha tenuto una conferenza stampa da Iserlohn per l’Italia.

Che via ha detto Spalletti?

In questi giorni analizzeremo quanto fatto nella partita scorsa per cercare di non commettere gli errori fatti e preparare la sfida nel migliore dei modi. Preparazione? Stiamo bene, ci prepareremo ad affrontarla con la giusta voglia per ottenere un bel risultato.

Incontriamo un avversario diverso e forse meno rapido nelle reazioni di tempo di cui parla Spalletti. Ti chiede di Brozovic, che va in Arabia. Si parla di cimitero del pallone. Può essere un motivo, la condizione fisica, per andare ad aggredirli?

Cercheremo di fare la nostra partita e mettere in campo le nostre qualità. L’avversario è molto forte e con grande esperienza. Oltre a Brozo, ci sono altri giocatori di qualità e molto forti. Dobbiamo stare attenti, ma dobbiamo fare la nostra partita. Sicuro di metterli in difficoltà.

Darmian, sei il più esperto. Ci racconti l’aria che si respirava ieri nello spogliatoio? Come stavate nei singoli?

Normale che dopo una sconfitta ci sia sempre un po’ di delusione e rammarico. Volevamo fare meglio, ma avevamo contro una squadra molto forte che ci ha messo in difficoltà. Possiamo imparare sempre molto dalle sconfitte. Dobbiamo imparare e non ripetere gli stessi errori e andare in campo con la giusta voglia. Vogliamo passare il turno.

Può essere penalizzante avere un blocco come quello dell’Inter che ha vinto in un certo modulo e giocare invece con un altro? Penso all’asse Alessandro Bastoni- Federico Dimarco. Vi state adattando?

Non credo sia un problema, tutti i miei compagni hanno delle qualità importanti. Non conta il modulo, ma quello che ci chiede il mister per trasferirlo in campo.

Cos’ha tolto questo crash test con la Spagna e cos’ha anche dato?

Ci vuole sempre un po’ di equilibrio. Dopo una vittoria non bisogna comunque esaltarsi troppo così dopo una sconfitta non penso ci sia tutto da buttare. Dobbiamo imparare dagli errori, continuare giorno dopo giorno, per poi trasferire in campo la delusione che c’è stata e trasformarla in rabbia positiva.

Spalletti fatalista dopo la Spagna o ha evitato il discorso? Che nazionale vi sentite? Ossia tra le migliori?

Il mister ci ha trasmesso quello che pensava. E’ stata una sconfitta arrivata comunque dopo una gara non giocata come volevamo. Dobbiamo essere consapevoli anche delle nostre forze e dimostrare in campo già con la Croazia. Altre nazionali possono avere qualità individuali maggiori delle nostre, ma noi al livello di gruppo abbiamo valori importanti.

L’infortunio di Acerbi ha un po’ penalizzato lei, Darmian?

No! Le scelte aspettano al mister, noi siamo a disposizione. Cerchiamo di fare sempre del nostro meglio. Francesco, ovviamente, fa comodo a tutte le squadre. Purtroppo ha avuto questo problema, ma ci sono altri ragazzi pronti a sostituirlo.

Fate calcoli sul girone?

Questi discorsi non si stanno facendo nel gruppo, è ancora presto. Sbagliato pensare che abbiamo due risultati su tre, noi scenderemo in campo per vincere.

Si aspetta qualche cambio e puoi avere opportunità?

Scelte che spettano al mister e le farà per il bene della squadra e della nazionale. Sono sempre a disposizione cercando di dare il mio contributo per avanzare e andare avanti.

Mancata ferocia contro la Spagna?

La loro voglia e rabbia debba essere anche la nostra. Dobbiamo avere il giusto atteggiamento e la giusta voglia per mettere in difficoltà la Croazia. Abbiamo le carte in regola per farlo e vogliamo andare avanti.

C’è eri nel 2016 e anche oggi. Cosa manca a questo gruppo, che invece c’era l’altra volta?

Andare a dire quale differenza ci sia, penso che non è il momento. Dobbiamo concentrarci su di noi e su quello che ci aspetta tra due giorni. Sapendo che è una partita importante per noi e per il nostro percorso.