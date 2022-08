Darmian: «Lukaku più determinato di prima! Mercato? Non lo ascoltiamo»

Matteo Darmian, dopo una prima dell’intervista di ieri (vedi articolo), ha continuato su Sport Mediaset. Le sue parole su Lukaku e le voci legate al mercato dell’Inter

CARICO − Darmian non ha dubbi sulla voglia di Lukaku: «Romelu Lukaku è carico, determinato, ha tanta voglia di fare bene. Lo abbiamo trovato allo stesso modo di come lo avevamo lasciato, anzi con maggior determinazione. Obiettivi? Quando giochi per l’Inter, i traguardi sono sempre importanti. Daremo battaglia fino alla fine come l’anno scorso. Mercato? Noi cerchiamo di concentrarci sul campo quello che avviene fuori cerchiamo di non ascoltarlo».