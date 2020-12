Darmian è lo specchio di una nuova Inter! Conte cambia le gerarchie?

Darmian

Darmian continua a stupire e dopo la prestazione contro il Borussia Mönchengladbach Conte potrebbe preferirlo ad Hakimi nella sfida decisiva, in Champions League, contro lo Shakhtar Donetsk

PIACEVOLE SORPRESA – Matteo Darmian è arrivato all’Inter come un turista, avvolto nell’indifferenza generale e senza lo squillo di trombe dei grandi trasferimenti. Probabilmente anche questo ha spinto l’ex Parma a dare qualcosa in più sul campo. Già dalle prime partite, contro Genoa e Parma, Darmian aveva dato prova di grande reattività e attenzione. Contro il Borussia Mönchengladbach è arrivato il primo, fondamentale, gol con la maglia nerazzurra. La rinascita dei nerazzurri, dopo la doppia sconfitta contro il Real Madrid, è coincisa con una doppia presenza da 90′ di Darmian, che ha dimostrato di potersi ritagliare uno spazio importante nei piani di Antonio Conte.

CHIAVE – Proprio il tecnico nerazzurro lo ha elogiato personalmente in conferenza stampa, dopo il match contro il Gladbach. Darmian si sposa benissimo con un atteggiamento tattico leggermente diverso che l’Inter sta provando a mettere in pratica nell’ultimo periodo. Per ritrovare solidità e pressione ragionata, Conte ha rilanciato Darmian e relegato in panchina Achraf Hakimi, apparso piuttosto spaurito nella doppia sfida contro la sua ex squadra.

PROSPETTIVE – Ciò non vuol dire che le gerarchie sulla fascia destra siano state improvvisamente ribaltate, anche perché il calendario è ancora molto fitto da qui alla fine dell’anno. Di certo, però, Conte ha lanciato degli stimoli precisi alla sua formazione, trovando una quadra che in questo momento garantisce equilibrio ed efficacia. Contro il Bologna, il marocchino potrebbe tornare in campo dal primo minuto. Ma per la gara contro lo Shakhtar Donetsk, il ballottaggio con Darmian è apertissimo.