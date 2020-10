Darmian in sede allâ€™Inter: attesa per firme e annuncio ufficiale

Darmian in sede all’Inter: attesa per firme e...

Darmian in sede all’Inter: attesa per firme e annuncio ufficiale

Condividi questo articolo

Matteo Darmian Brescia-Parma

Matteo Darmian, dopo aver completato la seconda parte delle visite mediche (qui i dettagli), è arrivato in questi minuti nella sede dell’Inter. C’è attesa per le firme sui contratti e l’annuncio ufficiale

IN ARRIVO – Matteo Darmian sta per diventare un nuovo calciatore dell’Inter. Il difensore, ormai ex Parma, dopo aver completato l’iter delle visite mediche è arrivato, negli scorsi minuti, nella sede dell’Inter per apporre la firma sul contratto. C’è attesa per l’ufficialità, poi Antonio Conte potrà abbracciare l’ultimo rinforzo della rosa nerazzurra.