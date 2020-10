Darmian il comunicato ufficiale dell’Inter: spiegata la formula

Condividi questo articolo

Matteo Darmian; Parma Calcio 1913; cartellino giallo during Inter vs Parma, Italian Soccer Serie A Men Championship in Milano, Italy, October 26 2019 – LPS/Fabrizio Carabelli – Dreamstime

Matteo Darmian è stato annunciato dall’Inter come suo nuovo giocatore: il comunicato ufficiale sul trasferimento del terzino dal Parma

NOTA – Questo il comunicato ufficiale da parte dell’Inter dopo il deposito del contratto di Matteo Darmian. “Matteo Darmian è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il difensore italiano, classe 1989, si trasferisce in nerazzurro dal Parma Calcio 1913 a titolo temporaneo con obbligo di trasformazione del prestito in trasferimento definitivo“.

Fonte: Inter.it