Darmian ha finito le visite mediche, ora al CONI – GDM

Condividi questo articolo

Matteo Darmian

Gianluca Di Marzio riporta le ultime su Matteo Darmian. Il difensore ha concluso le visite mediche necessarie per il suo passaggio all’Inter.

IN ARRIVO IN NERAZZURRO – Darmian viaggia spedito verso l’Inter. Come riporta Gianluca Di Marzio il difensore di scuola Milan ha terminato le visite mediche e ora attende l’idoneità per firmare il suo nuovo contratto. In giornata l’iter dovrebbe essere completato, poi sarà a disposizione di Conte.