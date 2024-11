Darmian: «Voglio chiudere la carriera all’Inter! Poi un percorso mi attira»

Matteo Darmian giura amore all’Inter. E lo fa in un estratto dell’intervista a Cronache di Spogliatoio, dove afferma di voler chiudere la carriera in nerazzurro. E per il futuro? Un percorso lo attira

AMORE NERAZZURRO – Arrivato in sordina nella prima stagione di Antonio Conte all’Inter, Matteo Darmian ha conquistato il cuore dei tifosi nerazzurri. Professionalità, spirito di sacrificio, adattamento in campo a più ruoli. Tanto da meritarsi, rinnovo dopo rinnovo, la conferma in squadraf ino a oggi, stagione 2024-2025. E, se fosse per lui, non solo. Già, perché lo stesso Matteo Darmian afferma come gli ultimi anni di carriera che gli rimangono vorrebbe trascorrerli proprio con i colori nerazzurri addosso: «Mi piacerebbe chiudere la carriera nell’Inter. Mi rendo conto che ormai non manca tantissimo. Sicuramente mi farebbe molto piacere, io cercherò di dare sempre il massimo e tutto me stesso».

Matteo Darmian punta a chiudere la carriera all’Inter. E poi? Un obiettivo

PERCORSO INTERESSANTE – Matteo Darmian, come tanti calciatori della sua età in attività, pensa già chiaramente al futuro e al prossimo ruolo. Se tanti vogliono diventare allenatori, lui vuole fare altro. Ma sempre nel mondo del calcio. Con un percoso che, a detta sua, lo attira particolarmente: «Dopo la carriera in campo? Non so ancora cosa farò, ma la figura del dirigente mi attira. Mi piacerebbe rimanere all’interno del mondo del calcio, so per certo che per adesso non vorrei fare l’allenatore. Mi affascina il mondo dirigenziale, non avendone mai fatto parte. Mi piacerebbe capire le varie dinamiche, farò i vari corsi che ti danno qualcosa in più e sono importanti, poi vedremo le opportunità che mi riserverà questo percorso».