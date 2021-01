Danovaro (CMO Inter): Â«Con Fortnite estendiamo il brand globalmenteÂ»

Danovaro (CMO Inter): «Con Fortnite estendiamo il brand globalmente»

Condividi questo articolo

Sede Inter

Danovaro – Chief Marketing Officer dell’Inter – commenta l’accordo fatto con Epic Games, rappresentata da Nanzer, che vedrà anche il club nerazzurro protagonista su Fortnite. Di seguito le dichiarazioni riportate dal sito ufficiale della società interista a completamento del comunicato (vedi articolo)

ESTENSIONE DEL BRAND – Lato Inter è il Chief Marketing Officer, Luca Danovaro, a spiegare l’ultima partnership: «La collaborazione con Epic Games e la presenza dell’Inter in Fortnite testimonia il continuo impegno del nostro Club per essere sempre più presente nel mondo degli eSports. L’attenzione verso le nuove generazioni e i loro interessi è di primaria importanza per l’Inter e l’ingresso in Fortnite, il videogioco più giocato al mondo, è un traguardo importante, che ci permette di allargare ulteriormente la presenza del brand Inter a livello globale».

OCCASIONE NELLO SPORT – Lato Epic Games tocca all’Head of Global Partnerships, Nate Nanzer, definire l’importanza dell’accordo: «Il calcio è uno degli sport che i nostri giocatori chiedono costantemente di poter vedere e provare in Fortnite. Siamo entusiasti di collaborare con l’Inter per portare lo sport più amato ai fan di Fortnite di tutto il mondo mentre si affrontano in tornei competitivi, sperimentano nuove modalità creative di gioco e celebrano il calcio».

Fonte: Sito Ufficiale Inter [Inter.it]