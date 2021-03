D’Ambrosio ha iniziato il suo isolamento domiciliare e tornerà in campo solo ad aprile, ma l’Inter in questa stagione ha già dovuto fare i conti con il Covid-19. In attesa di tutti i controlli prima di Inter-Sassuolo, la squadra nerazzurra è senza dubbio tra quelle che hanno pagato maggiormente la “tassa” Coronavirus

BOLLETTINO NERAZZURRO – Il nome di Danilo D’Ambrosio da ieri si è aggiunto a quello degli altri calciatori che hanno contratto il Coronavirus in questa stagione. Il numero 33 nerazzurro al momento è l’unico positivo al Covid-19 nella rosa dell’Inter, in attesa dell’esito di tutti i tamponi previsti in questa settimana. Prima di D’Ambrosio è toccato ai portieri Andrei Radu e Daniele Padelli. Ai difensori Alessandro Bastoni, Milan Skriniar e Aleksandar Kolarov. Ai centrocampisti Roberto Gagliardini e Marcelo Brozovic. E all’esterno Ashley Young. Teoricamente tutti guariti ma non per questo al sicuro, dato che non si può escludere a priori la possibilità di una nuova positività. Nella lista per un paio di giorni anche Achraf Hakimi, poi risultato falso positivo e quindi da considerare sempre negativo. Oltre a Radja Nainggolan, che ora è tornato a Cagliari ma nella prima parte di stagione a Milano si è dovuto fermare anche per questo motivo. In casa Inter la lista – estesa a giovani, staff tecnico e dirigenti – è anche più lunga. Chi non capisce che questa è una stagione anomala per il calcio, e non solo per gli stadi senza pubblico o i problemi finanziari delle società, forse dovrebbe smetterla di seguirlo solo per alimentare polemiche.

