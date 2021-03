D’Ambrosio positivo al Covid-19, sabato l’ultimo contatto con l’Inter

D’Ambrosio nella giornata di ieri è risultato positivo al Coronavirus (Covid-19). Il difensore nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione. L’ultimo contatto avvenuto con la squadra, secondo quanto riportato da “Sportitalia”, è avvenuto sabato. Di seguito la ricostruzione dei fatti

ULTIMO CONTATTO – D’Ambrosio domenica scorsa è stato convocato regolarmente per l’ultimo match giocato in trasferta contro il Torino, alle 15. Non essendo nella formazione titolare, il difensore doveva regolarmente andare in panchina ma in realtà il calciatore non era presente. Cosa è successo effettivamente? Secondo quanto riportato da Sportitalia, Danilo D’Ambrosio ha avuto l’ultimo contatto con la squadra sabato. Domenica mattina non stava bene, ha avvisato lo staff medico ed è tornato a Milano da solo senza avere ulteriori contatti.

