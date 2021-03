D’Ambrosio positivo al Coronavirus: Â«Sto bene, grazie per i messaggiÂ»

D’Ambrosio positivo al Coronavirus: «Sto bene, grazie per i messaggi»

Danilo D’Ambrosio

D’Ambrosio è risultato positivo al Coronavirus e si trova già in isolamento (vedi articolo) mentre il resto della squadra dovrà svolgere giro di tamponi più accurato (vedi articolo). Il difensore nerazzurri, su Instagram, ringrazia tutti per i messaggi e rassicura sulle sue condizioni

RASSICURAZIONI – Danilo D’Ambrosio è risultato positivo al Coronavirus ed è già in isolamento. Il difensore dell’Inter, su Instagram, manda un messaggio rassicurante: «Grazie mille per le tante chiamate e messaggi. Fortunatamente sto bene, ho solo un po’ di febbre e stanchezza. Resterà in quarantena a casa per le prossime settimane, nell’attesa mando a tutti un grandissimo abbraccio. A presto, Danilo».