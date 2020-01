D’Ambrosio-Inter, raggiunto accordo per il rinnovo di contratto: i dettagli

D’Ambrosio e l’Inter ancora insieme. Il difensore e il club nerazzurro hanno infatti raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto. Intanto lui, fermo ai box a causa di un risentimento muscolare (vedi articolo), prova ad anticipare il rientro in campo. Di seguito quanto rivelato da “Gazzetta.it”

ACCORDO RAGGIUNTO – Danilo D’Ambrosio e l’Inter insieme anche in futuro: “Il rinnovo del contratto è cosa fatta. Ed è solo da firmare: entourage e società, infatti, hanno raggiunto l’accordo per il prolungamento fino al 30 giugno 2023 con aumento dell’ingaggio attuale (2 milioni di euro fino al 2021) che verrà incrementato del 35-40%. Manca solamente l’annuncio ufficiale, per il quale non c’è fretta: potrebbe arrivare già nelle prossime settimane, al più tardi al termine del campionato”.

RECUPERO – D’Ambrosio al momento è fermo a causa di un infortunio patito al rientro dalla sosta natalizia. Per quanto riguarda i tempi di recupero, “servirà un mese circa. Tuttavia il giocatore proverà ad anticipare i tempi per essere a disposizione per il Cagliari (26 gennaio) o la trasferta di Udine (2 febbraio)”.

Fonte: Gazzetta.it – Francesco Fontana