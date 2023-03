D’Ambrosio: «A inizio stagione obiettivo primo posto. Un sogno»

Danilo D’Ambrosio ha parlato in questo modo ai microfoni di Sky Sport della stagione dell’Inter e degli obiettivi di inizio stagione.

OBIETTIVI – Danilo D’Ambrosio non si nasconde, l’obiettivo dell’Inter era uno in estate: «Lo dicono i numeri, il Napoli quest’anno è forte ha perso solo due partite. Siamo una squadra forte però ci sono alti e bassi che non ci permettono di stare vicini al primo posto, obiettivo di inizio stagione. Ci si può arrivare in finale di Champions, il sogno è quello lì. C’è però differenza con gli obiettivi, dobbiamo faticare per raggiungerli. Già a novembre o dicembre mi stuzzicavano, io gli dicevo che li riprendevamo. Osimhen è un grande attaccante, ha fame, voglia, corsa e non si ferma mai. è scomodo».