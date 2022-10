D’Ambrosio, il fratello: «Salernitana interessata, ma lui sta bene all’Inter»

In vista della gara di domenica tra Inter e Salernitana, Dario D’Ambrosio – fratello di Danilo – ha parlato in esclusiva a Salernitananews.it. Nella sua intervista si è soffermato in particolare sulla possibilità del difensore nerazzurro la scorsa estate di tornare a Salerno, trattativa però mai decollata.

INTERESSAMENTO – Dario D’Ambrosio ha parlato del fratello Danilo in vista di Salernitana-Inter, anche riguardo a un suo possibile ritorno in Campania: «Sapevamo dell’interesse della Salernitana. Danilo ha bei ricordi, non avrebbe escluso un ritorno a Salerno, ma la trattativa con l’Inter non sarebbe stata semplice anche perché a Milano si trova benissimo. Per i nerazzurri quella di domani non sarà una gara semplice, così come per tutti quelli che affronteranno la Salernitana quest’anno. È una squadra che sa il fatto suo ed è sostenuta da un pubblico fantastico».

Fonte: Salernitananews.it – Paolo Siotto