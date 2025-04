IN – Damar-Inter, forte interesse ma concorrenza: in Italia una big!

Damar nel mirino dell’Inter. Il giovane tedesco piace alla dirigenza nerazzurra, che però dovrà scardinare un po’ di concorrenza. In Italia un derby.

UN NUOVO TALENTO – Continua con perseveranza sul mercato il lavoro di scouting dell’Inter, che in estate si è posta l’obiettivo di ringiovanire la rosa con giocatori giovani e forti. I nerazzurri, a tal proposito, hanno messo gli occhi anche su un giovane talento tedesco: si tratta di Muhammed Mehmet Damar. Il giovane centrocampista classe 2004, al momento in forza all’Elversberg in Zweite Bundesliga dall’Hoffenheim, è finito sulla lista di Piero Ausilio e Dario Baccin. Secondo quanto appurato dalla redazione di Inter-News.it, Damar, che ha contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2025, piace a Viale della Liberazione. Il ventenne è un centrocampista centrale, che può agire anche sulla trequarti e come esterno alto. Inoltre, ha una grandissima facilità di calcio sia col destro che sol sinistro. I suoi numeri parlano chiaro: in ventisei partite ha già messo a referto sette gol e sei assist. Peraltro, il ragazzo è stato contattato anche dalla federazione turca e personalmente dal CT Vincenzo Montella per un eventuale passaggio nella nazionale bianco-rossa. Ma al momento, lo stesso Damar ha deciso di restare con la Germania.

L’Inter ha messo gli occhi su Damar: ma la concorrenza è alta

CONCORRENZA – Ma su Damar non c’è solo l’Inter. Secondo le nostre fonti, infatti, il giovane talento è seguito in Italia anche dalla Juventus; mentre all’estero piace sia al Borussia Dortmund che all’Arsenal. In Germania, viene considerato come uno dei nastri nascenti del calcio tedesco. Insomma, l’Inter sembra averci visto bene e, inoltre, la dirigenza nerazzurra avrebbe già avviato i primi contatti.