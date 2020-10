Dalbert, Rennes prova a chiudere. Inter pronta all’assalto a Marcos Alonso

Dalbert Henrique Inter

Il Rennes sarebbe in trattative avanzate per l’acquisto di Dalbert dall’Inter che in caso di suo addio partirebbe all’assalto di Marcos Alonso

ULTIME – Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su Twitter, il Rennes sarebbe in trattative avanzate per acquistare Dalbert dall’Inter come nuovo terzino sinistro. Nel caso di partenza del terzino brasiliano nelle prossime ore, il club nerazzurro proverebbe ancora ad ingaggiare Marcos Alonso in prestito dal Chelsea.