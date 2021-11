Dal Pino: «Supercoppa Italiana? In settimana, decisione definitiva»

Il Presidente della Lega Serie A Dal Pino ha parlato sempre su GR Parlamento della Supercoppa Italiana. Il dirigente ha dato aggiornamenti sulla possibile data e sul luogo

SUPERCOPPA − Sulla data di Inter-Juventus, così il presidente Dal Pino: «Il nostro Amministratore Delegato Luigi De Siervo è stato in Arabia Saudita la settimana scorsa. Ha incontrato i sauditi, al momento le alternative sono di giocarla a Milano o in Arabia Saudita. Questa settimana è in programma un Consiglio d’Amministrazione e dovremmo prendere una decisione definitiva. Ci sentiremo quindi dopo giovedì». Il presidente della Lega ha parlato anche della capienza massima negli stadi e della gara tra Milan e Inter (vedi dichiarazioni).