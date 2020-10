Dal Pino: “Governo capisca il valore dell’industria calcio! Vicini al collasso”

Paolo Dal Pino presidente Lega Serie A

Dal Pino tuona contro il Governo. Il presidente della Lega Serie A, a margine della cerimonia di apertura dei giorni della ricerca della Fondazione AIRC tenutasi al Quirinale, manda un messaggio carico di preoccupazione. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da “Sky Sport”

COLLASSO – Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, manda un messaggio forte e chiaro in merito all’emergenza Coronavirus in Italia: «Spero che il Governo capisca, una volta per tutte, il valore del calcio come industria, al di là di qualsiasi superficiale demagogia. Siamo molto preoccupati, siamo molto vicini al collasso e temo che l’economia del Paese pagherà a caro prezzo le misure restrittive poste in essere».