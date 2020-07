Dal Pino: “Diritti tv, obiettivo chiaro. Inizio Serie A? La nuova data…”

Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, è intervenuto al termine dell’Assemblea di Lega svoltasi oggi a Milano. Si è parlato inevitabilmente di diritti televisivi e del prossimo campionato

DIRITTI TV – Dal Pino non ha dubbi sugli obiettivi del prossimo triennio di diritti tv: «Ci sono arrivate offerte da tre dei sei più grossi fondi di private equity. Una è vincolante, le altre due quasi. Pongono le basi per il futuro. Non parliamo sol di soldi, ma anche di progetti strategici. L’obiettivo è quello di creare una media company autonoma. Possiamo farla da soli o con terze parti. Abbiamo messo come scadenza il 25 agosto in modo da valutare tutte le opportunità sul tavolo. Dopo decideremo quale direzione prendere».

PROSSIMA STAGIONE – «Ora è arrivato il momento di far rientrare il pubblico negli stadi. In discoteca si può andare, mentre la Juventus riverà il premio scudetto in uno stadio vuoto. Prossimo campionato? Discussione in corso, ma l’ipotesi del 19 è concreta».