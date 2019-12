Da Zanetti a Handanovic: i 10 giocatori dell’Inter più presenti nel decennio

Condividi questo articolo

Quali sono i giocatori che hanno disputato più partite con la maglia dell’Inter, nel decennio 2010-2019? Ovviamente presente Javier Zanetti, che in questo decennio ha disputato 189 delle 858 presenze totali in nerazzurro. Posto anche per l’attuale capitano Samir Handanovic, in una posizione forse inaspettata.

IL PIÙ PRESENTE DI TUTTI – Il giocatore che, dal 1° gennaio 2010 ad oggi, ha indossato la maglia dell’Inter il maggior numero di volte è Samir Handanovic. Arrivato nell’estate 2012, il portiere sloveno ha accumulato 317 presenze finora (qui il focus). Con sole altre 10 presenze, supererà Dejan Stankovic, diventando così il 20° nerazzurro più presente di sempre. Nell’ultimo decennio, Handanovic ha superato di 101 presenze anche Mauro Icardi, secondo nella top10 dei giocatori con più partite (216 partite). Chiude il podio Yuto Nagatomo: tra il 2011 e il 2018, il giapponese è sceso in campo 210 volte con la maglia dell’Inter. Supera così, per solo nove presenze, un mostro sacro del recente passato interista: Esteban Cambiasso si ferma al quarto posto, con 201 presenze (su 431 totali, 11° nella classifica all-time). Al quinto posto, infine, Andrea Ranocchia: dal 2011 ad oggi, tralasciando alcuni semestri lontani da Milano, l’italiano ha giocato 193 partite in nerazzurro.

Javier Zanetti nella storia dell’Inter

Javier Zanetti si posiziona solo al sesto posto nella classifica dei giocatori più presenti con l’Inter nel decennio 2010-2019. In nerazzurro dal 1995, nel terzo decennio da lui attraversato con la casacca interista ha giocato solo per quattro stagioni e mezzo, prima del ritiro nel 2014. Un lasso di tempo sufficiente a inanellare altre 189 presenze, superando Giuseppe Bergomi e diventando il nerazzurro più presente di sempre. Ad una presenza dall’ultimo numero 4 della storia dell’Inter si ferma Danilo D’Ambrosio: apprezzato da ogni allenatore per la sua duttilità, il numero 33 ha raccolto 188 presenze. Seguono Marcelo Brozovic a 175 presenze, e Rodrigo Palacio con 169. La Top10 è infine chiusa da Ivan Perisic, che ha giocato 163 gare con la maglia dell’Inter. Ecco la top10 completa del decennio 2010-2019:

1. Samir Handanovic: 317 presenze

2. Mauro Icardi: 216 presenze

3. Yuto Nagatomo: 210 presenze

4. Esteban Cambiasso: 201 presenze

5. Andrea Ranocchia: 193 presenze

6. Javier Zanetti: 189 presenze

7. Danilo D’Ambrosio: 188 presenze

8. Marcelo Brozovic: 175 presenze

9. Rodrigo Palacio: 169 presenze

10. Ivan Perisic: 163 presenze