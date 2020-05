Da Werner a Tonali: rivoluzione Inter? Due acquisti per reparto – GdS

Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” il progetto per portare l’Inter sempre più in alto partendo già da questa sessione di mercato, prevede ben sei acquisti: due per reparto. Chiaro che però prima bisognerà cedere, non solo Lautaro Martinez ma anche giocatori in prestito come Mauro Icardi e Radja Nainggolan.

SEI ACQUISTI – L’Inter secondo la rosea alzerà ancora il livello della rosa facendo ben sei acquisti, due per reparto: due esterni, due centrocampisti e due attaccanti. Per realizzarlo però, il quotidiano precisa: “devono ovviamente concretizzarsi le cessioni di Lautaro Martinez e Matìas Vecino tra i giocatori in organico, Mauro Icardi e Radja Nainggolan tra quelli oggi lontano da Appiano Gentile”. L’operazione più complicata chiaramente sarà quella legata all’attacco, cioè trovare l’accordo con il Barcellona per cercare di monetizzare il più possibile la cessione di Lautaro Martinez, e subito dopo sostituirlo come si deve. Con lo stop di Dries Mertens vicino al rinnovo con il Napoli, l’unico nome altrettanto appetibile e a parametro zero resta Edinson Cavani. Il “big” individuato per sostituire di fatto l’argentino al momento però è Timo Werner del Lipsia, da tempo seguito dal Liverpool di Klopp.

CENTROCAMPO – L’Inter arrivato al centrocampo dovrà pensare innanzi tutto agli esterni: piace Semedo del Barcellona, piace però anche a mezza europa e questo farà lievitare e non poco il prezzo del suo cartellino. Antonio Conte per la fascia sinistra ha chiesto espressamente Emerson Palmieri già allenato al Chelsea. A centrocampo Arturo Vidal resta l’obiettivo principale, e come già detto in più riprese la dirigenza nerazzurra vorrebbe slegare la sua operazione da quella di Lautaro Martinez. Il sogno in cima alla lista dei desideri di Beppe Marotta invece si chiama Sandro Tonali, giovane di prospettiva da affiancare a Nicolò Barella.

Fonte: Gazzetta dello Sport.