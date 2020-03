D’Ambrosio: “Uniti ma distanti! Insieme ce la faremo, il mio pensiero…”

Condividi questo articolo

Danilo D’Ambrosio, tramite il suo profilo ufficiale “Instagram” si unisce al coro di calciatori e non solo che in questi giorni stanno lanciando il loro messaggio di sostegno in questo difficile periodo, dovuto all’emergenza coronavirus.

MESSAGGIO DI FORZA – “Restiamo uniti (ma distanti) e facciamoci forza! Ora siamo tutti sullo stesso fronte per combattere un nemico invisibile. Serve un piccolo, grande, sforzo da parte di tutti noi per poter tornare alla normalità, ancora più forti di prima. Saranno giorni di sacrificio, di collaborazione e di amore, saranno giorni intensi dove potremo imparare e migliorarci. Un pensiero particolare agli eroi di tutto il personale sanitario ed a chi sta lottando contro la malattia. Insieme ce la faremo”. Con questo messaggio sul suo profilo “Instagram” ufficiale, l’esterno dell’Inter Danilo D’Ambrosio ha voluto esprimere il suo sostegno per la difficile situazione legata all’emergenza coronavirus, con una dedica particolare anche agli operatori sanitari.