D’Ambrosio influenzato a Torino, Inter in attesa dell’esito del tampone

Danilo D’Ambrosio – Inter (Photo by Tommaso Fimiano, Copyright Inter-News.it)

D’Ambrosio in queste ore saprà se può fare ritorno in gruppo o continuare l’isolamento a causa dei sintomi influenzali avvertiti a Torino. Come riportato da “Sport Mediaset”, l’Inter sta effettuando tutti i controlli necessari e ora si attende l’esito dell’ultimo tampone relativo al Covid-19

ESITO IN ARRIVO – Il motivo del forfait di Danilo D’Ambrosio a pochi minuti dall’inizio di Torino-Inter (vedi articolo) arriva solo oggi. Il numero 33 nerazzurro non è andato neanche in panchina, facendo immediato ritorno da Torino a Milano a bordo di un’auto privata, a causa di un malessere. Qualche linea di febbre e alcuni sintomi influenzali, che hanno portato al primo test rapido con esito negativo. In giornata è atteso il test molecolare più approfondito per scongiurare l’eventuale positività al Covid-19 di D’Ambrosio. Da sottolineare che il jolly difensivo di Antonio Conte non è a contatto con il gruppo-squadra dal sopraggiungere dei sintomi e attende l’esito del tampone per poter far rientro in gruppo. Altrimenti scatterà immediatamente un nuovo isolamento fiduciario come da protocollo. L’Inter tornerà ad allenarsi oggi dopo il giorno di riposo post-Torino.