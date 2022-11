Curva Nord, Daspo per quattro ultras dell’Inter dopo l’omicidio Boiocchi – SM

Daspo in arrivo per quattro ultras della Curva Nord dell’Inter dopo i fatti di San Siro e l’omicidio di Boiocchi. Questo quanto deciso dalla Questura di Milano e riportato da Sportmediaset.

PROVVEDIMENTI – Quattro Daspo da San Siro dopo quanto successo lo scorso 29 ottobre, nel corso di Inter-Sampdoria. È quanto ha stabilito la Questura di Milano nei confronti di alcuni ultras nerazzurri, che hanno costretto parte degli spettatori a lasciare il secondo anello dello stadio dopo l’agguato mortale allo storico capo ultras della Curva Nord. Tra questi, un cinquantaduenne residente in provincia di Varese, pregiudicato e già destinatario di precedente Daspo, per il quale è stato emesso un Daspo di 5 anni. Un trentunenne milanese già indagato dalla Questura di Napoli per il possesso di artifizi pirotecnici utilizzati durante l’incontro Napoli-Inter. Poi un diciottenne milanese che, mentre esortava in modo deciso i tifosi a lasciare il settore, ne ha strattonato e spinto uno fino a farlo cadere a terra. Per lui due Daspo di 2 anni. Anche un ventiduenne incensurato cui è stato comminato un Daspo di 1 anno.

Fonte: Sportmediaset