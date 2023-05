La Curva Nord non ritratta: «Misura colma: oggi astensione dal tifo»

La Curva Nord non intendere compiere passi indietro nella protesta avviata nei confronti dell’Inter e della società nerazzurra (vedi articolo). C’è una nuova comunicazione in vista della finale di Coppa Italia.

ASTENSIONE − Nelle ultime ore si è parlato di “situazione risolta” con la Curva Nord, eppure tutto sembra essere accaduto tranne aver trovato una soluzione pacifica. La Curva Nord stessa, infatti, ha comunica tramite i propri profili social che: «La misura è colma: oggi astensione dal tifo. Le auspicate rassicurazioni, invocate in diversi sedi, non hanno sortito alcun effetto su una società che evidentemente è disposta a privarsi dei propri tifosi più fedeli per agevolare gente che la fedeltà non sa neppure cosa sia. Per rispetto della nostra dignità oggi ci asterremo dal tifo per tutto il corso del primo tempo. Per manifestare legittimamente il nostro dissenso. Continuiamo a confidare in una sollecita risoluzione della questione!! Per il bene dell’Inter e dei suoi tifosi più fedeli».