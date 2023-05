Curva Nord e Inter a rischio scontro! Due possibili scenari − SM

Curva Nord e Inter ai ferri corti. Il tifo organizzato nerazzurro, dopo il comunicato emesso ieri (vedi articolo), sta trattando con il club. Due possibili scenari negativi in vista di questa sera

TENSIONE − Guaio “diplomatico” fra la Curva Nord e l’Inter, intesa come società. Il tifo organizzato nerazzurro è in protesta sul tema biglietti per Istanbul, in vista della finale di Champions League. Entrando nello specifico della faccenda, la Curva vorrebbe una sorta di prelazione sulla vendita dei tagliandi per la finalissima contro il Manchester City. Le due parti stanno trattando. Come riferisce Marco Barzaghi di Sport Mediaset, il rischio per questa sera – giorno della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter – è quello di assistere ad uno sciopero del tifo e ad un’assenza della coreografia.