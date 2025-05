Curva Nord Inter, quanti anni per Beretta e Ferdico? La richiesta dei pm

Giungono novità sul processo alla Curva Nord dell’Inter e a quella Sud del Milan. I PM hanno avanzato la richiesta per gli anni di reclusione da far scontare a Beretta, Ferdico e non solo.

RICHIESTA DI RECLUSIONE – È in corso nell’aula bunker, davanti al carcere di San Vittore, la requisitoria nel processo sulle curve di San Siro. Paolo Storari, pm della Dda di Milano, ha richiesto una condanna di 9 anni di reclusione per Andrea Beretta. L’ex capo della Curva Nord dell’Inter, che è diventato un collaboratore di giustizia, è imputato per l’omicidio, risalente allo scorso settembre, dell’altro ultrà nerazzurro Antonio Bellocco, e per associazione a delinquere con aggravante mafiosa. Per Marco Ferdico, altro esponente della Curva Nord dell’Inter, è stato richiesta dalla Procura di Milano una condanna di 8 anni.

SPONDA ROSSONERA – Nel processo abbreviato con più filoni che interessano le tifoserie di Milano, non si parla solo della Curva Nord dell’Inter. Come per Beretta e Ferdico, infatti, i pm chiedono la reclusione anche ad alcuni noti ultras del Milan. 10 anni per il capo della Curva Sud rossonera Luca Lucci, imputato come mandante del tentato omicidio di Enzo Anghinelli, oltre che di associazione per delinquere finalizzata ad aggressioni. Il pm Storari, poi, ha chiesto 10 anni anche per Daniele Cataldo, esecutore materiale del tentato omicidio sopra citato. Come riportato da RaiNews.it, sono state richieste anche altre condanne per gli ultras milanisti, alle quali seguiranno anche quelle per gli interisti.