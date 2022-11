Curva Nord Inter, non solo i quattro Daspo: contro il Bologna niente striscioni – Sky

Altri provvedimenti in arrivo per quanto riguarda la Curva Nord dell’Inter a seguito delle decisioni della Questura di Milano. Secondo quanto riportato da Sky Sport, oltre i quattro Daspo per gli ultras (vedi QUI), contro il Bologna la curva sarà “limitata”.

LA DECISIONE – Curva Nord in “silenzio” in occasione di Inter-Bologna. Dopo i quattro Daspo per gli ultras nerazzurri che hanno costretto parte degli spettatori a lasciare il secondo anello verde dello stadio dopo aver ricevuto la notizia della morte di Vittorio Baiocchi, secondo quanto riportato da Sky, la Questura di Milano ha adottato la linea dura decidendo per il divieto di accesso ed esposizione degli striscioni, bandiere, megafoni e tamburi in Curva Nord.