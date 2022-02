Curva Nord in difesa dell’Inter: «Nessuna paura, supporto incondizionato»

Attraverso un comunicato emesso nella propria pagina Facebook ufficiale, la Curva Nord ha espresso la propria difesa nei confronti dell’Inter nonostante le ultime prestazioni e i risultati poco brillanti arrivati di recente.

NIENTE PAURA – Questa l’apertura del comunicato della Curva Nord in difesa dell’Inter: “Nessuno scoramento, nessuna paura. È un momento delicato e cruciale per il destino della stagione. Sia noi tifosi che la squadra dobbiamo fare quadrato e trovare la giusta chiave di lettura per questa situazione di appannamento a livello di risultati. La stagione è lunga e agli alti seguono inevitabilmente dei bassi, l’importante è neutralizzarli e rilanciarsi. La squadra sta facendo bene, a dispetto di quanto paventato dai gufi di professione quando il campionato era ancora ai nastri di partenza“.

SOSTEGNO INCONDIZIONATO – La Curva Nord ha poi proseguito così: “Nessuno di noi si tirerà indietro, quest’Inter ha ed avrà il nostro supporto incondizionato. E quando una parte del pubblico di San Siro capirà che il fiato è più utile usarlo per tifare, invece che per fischiare, saremo ancora più vicino all’obiettivo. Siamo sempre con voi, non vi lasceremo mai!”.