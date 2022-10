Curva Nord, altri tifosi costretti con la forza ad abbandonare il settore: indaga la digos – CdS

L’Inter prende le distanze dalle minacce ricevute dagli altri tifosi dell’Inter presenti in Curva Nord, costretti con la forza ad abbandonare il settore dopo l’omicidio del capo ultrà nerazzurro (vedi QUI). Mentre indaga la digos, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la società pensa a un risarcimento.

A SAN SIRO – L’Inter condanna fermamente ogni espressione di violenza, dissociandosi da quanto accaduto dopo i fatti di sabato a San Siro. Gli ultras della Curva Nord hanno deciso di svuotare il settore in segno di rispetto dopo l’uccisione di Vittorio Baiocchi. Una mossa che ha trovato chiaramente contrari molti tifosi presenti nel settore e non appartenenti ai gruppi organizzati. In alcuni casi famiglie, o chi si è sobbarcato in un lungo viaggio per raggiungere Milano, pagando anche il biglietto, costretti a vedere il secondo tempo di Inter-Sampdoria altrove. L’uccisione del capo ultrà ha mobilitato la Curva Nord ceh ha scelto di manifestare solidarietà. Una decisione drastica secondo quanto riportato questa mattina dal quotidiano romano. La Digos nel frattempo studia le immagini tramite le telecamere, quelle proprie e dello stadio. Le indagini sono partite. Dall’altra parte la società, che in tutela dei tifosi sfrattati valuta il rimborso del biglietto, anche se in quel caso andrebbero individuate con esattezza le persone penalizzate.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona/ASS