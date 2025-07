Curva Nord e abbonamenti, mossi i legali: il contenuto della nota all’Inter

Dopo l’avvertimento in seguito alle limitazioni sugli abbonamenti, la Curva Nord passa ai fatti. Gli avvocati di alcuni tifosi nerazzurri hanno inviato una nota legale all’Inter.

STRETTA ABBONAMENTI – La nuova campagna abbonamenti dell’Inter, lanciata pochi giorni fa, ha fatto scoppiare il caos nella tifoseria nerazzurra. Il terremoto ha riguardato soprattutto i settori impegnati dalla Curva Nord, reduce – ricordiamo – dalla famosa Inchiesta ‘Doppia Curva’ che ha riguardato anche parte dei supporter rossoneri. E proprio a seguito dell’operazione della Dda milanese, coordinata dal pm Paolo Storari, che l’Inter ha voluto utilizzare il pugno duro sugli abbonamenti della stagione 2025/2026.

Mossa legale da parte dei tifosi della Curva Nord: il contenuto della PEC inviata all’Inter

LA NOTA – Dopo il comunicato fortemente polemico della Curva Nord arrivato in mattinata, i legali Mirko Perlino e Mario Bobbo hanno mosso i primi passi in sostegno dei circa sessanta tifosi nerazzurri assistiti. Calcio e Finanza riporta parte del contenuto della PEC inviata dagli avvocati all’Inter, con la quale evidenziano «grave limitazione della libertà personale e violazione dei diritti dei consumatori e dei sostenitori sportivi». Le lamentele dei tifosi nerazzurri nascono, infatti, dall’assenza di alcun provvedimento limitativo per quei supporter a cui è stato impedito di rinnovare l’abbonamento. Per questo motivo i legali chiedono al club nerazzurro di conoscere le motivazioni di tale negazione ed anche le «condotte illecite/rilevanti tenute, la durata dell’interdizione, gli elementi a sostegno dei provvedimenti adottati».