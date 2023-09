Cuadrado rassicura Inzaghi! Filo diretto Inter-Colombia: filtra ottimismo – CdS

Cuadrado è uscito malconcio dall’ultima sfida vinta dalla Colombia contro il Venezuela, lamentando un fastidio muscolare. Secondo quanto precisato questa mattina dal Corriere dello Sport, lo staff dell’Inter è continuamente in contatto con la sua Nazionale e filtra ottimismo riguardo le sue condizioni.

LE ULTIME – Sospiro di sollievo per l’Inter, in ansia per le condizioni di Juan Cuadrado. L’esterno era uscito con qualche problema muscolare dopo l’ultima sfida col Venezuela. Ma non si tratta di un problema preoccupante, stando a quanto comunicato dalla nazionale colombiana allo staff medico interista. I contatti tra le parti rimangono continui per monitorare la situazione e di comune accordo si è deciso che il giocatore resterà in Sudamerica per poi tornare in Italia nella giornata di giovedì. A scopo precauzionale è probabile che salti la trasferta in Cile fissata per martedì.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia