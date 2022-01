Cuadrado, niente Supercoppa contro l’Inter! Cartellino pesante

Oltre a Federico Chiesa uscito per infortunio (vedi articolo), anche Juan Cuadrado salterà la Supercoppa Italiana di mercoledì contro l’Inter: diffidato è stato ammonito contro la Roma.

SQUALIFICATO – Niente Supercoppa Italiana contro l’Inter per Juan Cuadrado. Il colombiano infatti da diffidato ha ricevuto un cartellino giallo nella gara in corso in questi minuti contro la Roma. Come da regolamento, la giornata di squalifica andrà scontata nella prossima gara ufficiale. Per l’appunto quella di mercoledì a San Siro. Brutte notizie per Massimiliano Allegri, che con ogni probabilità dovrà rinunciare anche a Federico Chiesa a causa di un infortunio.