Cuadrado-Inter, c’eravamo tanto odiati: il paradosso in Coppa Italia!

Cuadrado va all’Inter, dopo 8 anni di Juventus. Da nemico assoluto a nuova amico. L’ultimo episodio eclatante la semifinale d’andata di Coppa Italia

SHOCK − Cuadrado all’Inter è probabilmente una delle notizie di mercato più incredibili degli ultimi anni. Non tanto per l’acquisto in sé e per sé, insomma non è un top player che sposta da solo le partite, ma per il suo grande passato alla Juventus. Otto anni di bianconero sicuramente non si dimenticano. Inoltre, Cuadrado – negli anni alla Vecchia Signora – è stato un vero e proprio nemico sul campo dell’Inter. Uno dei più acerrimi e sportivamente parlando anche dei più discutibili e scenici. Uno che da avversario non si è fatto voler bene dalla tifoseria nerazzurra. L’ultimo episodio, forse il più eclatante, è quello accaduto lo scorso 4 aprile durante la semifinale di andata di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Con lo stesso Cuadrado autore del momentaneo vantaggio a mo’ di balletto sotto la curva e pareggio al fotofinish di Lukaku su calcio di rigore. Partita che raramente sarà ricordata per le gesta in campo, bensì per le botte da orbi nel proverbiale terzo tempo. Protagonisti il colombiano e Samir Handanovic, il quale ha salutato peraltro l’Inter proprio alcuni giorni fa. Una rissa incredibile che portò all’espulsione con tanto di squalifica per entrambi. Handanovic fuori un turno, Cuadrado tre.

Cuadrado all’Inter, ma è una trama di Nolan

CHIUSURA DEL CERCHIO? − Il fato comanda e il calcio così come qualsiasi altro ambito della vita deve sottostare ai suoi capricci. Cuadrado, dopo aver scontato la prima giornata durante la semifinale di ritorno, sconterà le prossime due nella Coppa Italia 2023-24. Ma non con la maglia della Juventus, bensì con quella dell’Inter. Nello specifico, il colombiano non giocherà l’ottavo di finale di gennaio ed eventualmente nemmeno il quarto di finale. Il suo esordio nella coppa nazionale arriverebbe solamente in semifinale. Dove tutto ebbe inizio. Potrebbe esserci dunque una chiusura del cerchio paradossale. Una trama degna del grande Christopher Nolan.