Cuadrado, il tendine tormenta: un rischio nelle prossime settimane!

RISCHIO – Juan Cuadrado convive con un problema al tendine d’Achille che lo tormenta da mesi. Il colombiano, vista l’emergenza dell’Inter sulla fascia destra a causa dell’assenza di Denzel Dumfries, sta provando a stringere i denti ma è chiaro come non possa dare garanzie. La società nerazzurra ha preso coscienza del problema e proprio per questo intende agire sul mercato a gennaio, dove l’intenzione è quella di cogliere un’occasione per quanto complicato sia. Secondo Gianluca Di Marzio, la decisione dell’Inter di intervenire è legata al fatto che Cuadrado rischia l’operazione e quindi un altro lungo stop.