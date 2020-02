Cuadrado a cena da Zanetti. Visita di piacere o indizio mercato? – CdS

CENA INSIEME – Premessa: siamo nel mondo delle ipotesi e delle suggestioni. Secondo quanto riporta il “Corriere dello Sport” oggi in edicola, martedì sera l’esterno della Juventus, Juan Cuadrado, sarebbe stato a cena nel ristorante di Milano di Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, anch’egli presente. I due, seppur seduti su tavoli diversi, hanno avuto modo di parlare. Anche di mercato? Di certo un giocatore come il colombiano farebbe molto comodo ad Antonio Conte, in quanto è in grado di eseguire ottimamente sia la fase difensiva che quella offensiva. Al momento, però, come detto, si parla solo di supposizioni.