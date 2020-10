Cruz: “Inter-Milan, quanti ricordi il gol dopo undici secondi! Senza tifosi…”

Condividi questo articolo

Julio Ricardo Cruz Juventus-Inter

Cruz, ex attaccante dell’Inter, intervenuto attraverso il podcast dell’Inter su “Spreaker” nel corso della puntata “KICK OFF – Uomini derby” ha detto la sua riguardo Inter-Milan.

IL DERBY – Julio Cruz dice la sua riguardo Inter-Milan e il gol realizzato dopo undici secondi il suo ingresso: «Derby? Mi viene la pelle d’oca al solo pensiero. È una partita molto sentita anche nel resto del mondo. Segnare è una sensazione unica, è difficile da descrivere, come quella volta in cui entrai nel secondo tempo e feci gol subito. Sono cose bellissime che riesci a fare in undici secondi. L’Inter di quegli anni grazie a Massimo Moratti, aveva giocatori di un calibro importante: Ibrahimovic, Recoba, Martins, Adriano, Crespo, Cruz. Ma alla fine giocavano in due, per cui quando dovevi entrare dovevi fare le cose bene perché cercavi la maglia da titolare. Ogni volta che entravo in campo mi interessava solo vincere, segnare meglio ancora. In quella partita è stata un’esultanza molto sentita dai tifosi interisti in quel periodo, ho ricevuto tanti ringraziamenti dai tifosi nerazzurri proprio perché quella sera segnò Ronaldo con la maglia del Milan. Dopo quel gol stavo per segnare di tacco che probabilmente oggi parlavamo ancora di quello! (ride, ndr)».

SOLO MILLE TIFOSI – Cruz parla della sensazione di giocare un derby così importante con soli mille tifosi: «Senza tifosi? Mi è difficile pensare. Per un giocatore la cosa migliore è vedere tutti i tifosi durante il Derby perché ti caricano tantissimo, a noi accadeva sempre. Vedere l’esultanza dei tifosi prima di entrare allo stadio o l’allenamento. Adesso è difficile, devi essere più concentrato».