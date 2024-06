Croazia-Italia, Dimarco recuperato ma non gioca! Dell’Inter in 3

Verso Croazia-Italia, match che si disputa stasera a partire dalle 21. Gli azzurri si giocano gli ottavi di finale. Dimarco dell’Inter recuperato, ma non ci sarà dall’inizio.

ULTIME – Stasera Croazia-Italia, match di assoluta importanza per gli azzurri. Basta anche un punto per volare agli ottavi di finale, ma contro i croati non sarà facile. La nazionale di Dalic è obbligata a vincere per passare il turno. In vista della formazione iniziale, Federico Dimarco recuperato, come riferisce Marco Nosotti di Sky Sport da Lipsia, ma non giocherà dal 1′. Spalletti sembra aver deciso. L’Italia, che per adesso sta facendo la riunione tecnica per poi andare a pranzare, avrà diversi cambi rispetto alla partita persa contro la Spagna. Si riducono i giocatori dell’Inter, passando da quattro elementi a tre.

Italia con Dimarco in panchina: contro la Croazia la probabile formazione

Per Croazia-Italia, Spalletti cambierà diversi uomini. A partire dalla difesa, dove al posto di Dimarco ci sarà un altro giocatore dell’Inter, ossia Matteo Darmian. Per il jolly nerazzurro sarà la prima gara da titolare in questo Euro 2024, dopo aver giocato dieci minuti all’esordio contro l’Albania. In mezzo al campo, confermato Nicolò Barella ma non Frattesi. Giocherà Cristante, così come Andrea Cambiaso e Mateo Retegui prenderanno il posto rispettivamente di Frattesi e Gianluca Scamacca. La probabile formazione di Croazia-Italia secondo i colleghi di Sky Sport:

(4-1-4-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Darmian; Jorginho; Cambiaso, Cristante, Frattesi, Chiesa; Retegui.