Criscito: Â«Inter-Genoa, difficile ma noi sereni. Hakimi out? Hanno altri fortiÂ»

Criscito: «Inter-Genoa, difficile ma noi sereni. Hakimi out? Hanno altri forti»

Domenico Criscito Genoa (Photo by Paolo Rattini/Getty Images)

Domenico Criscito, terzino del Genoa, ha parlato in vista della partita di domenica a San Siro in casa dell’Inter capolista

PARTITA – Queste le parole di Domenico Criscito, terzino del Genoa, ai microfoni di “Sky Sport” in vista di Inter-Genoa. «Giocare a Milano con l’Inter è sempre difficile. Arriviamo in un buon momento quindi siamo sereni e andiamo lì per fare una buona partita. Sulla carta siamo sfavoriti, però è una prova in più per noi quindi andiamo lì per cercare di fare una buona partita».

INTER – Criscito in carriera ha battuto tutte le grande squadra tranne l’Inter. «Lo so, l’ho sempre detto a tanti miei compagni. Ho vinto contro tutti tranne con l’Inter quindi mi piacerebbe. Ce la metteremo tutta per provare a vincere».

HAKIMI – Criscito parla dell’Inter senza Hakimi sulla sua fascia. «Ci voleva la moto, però non gioca Hakimi, gioca un altro altrettanto forte. Ripeto, l’Inter ha 25 campioni che vanno forte quindi bisogna stare attenti».

DERBY – Infine Criscito sulla squadra nerazzurra pochi giorni prima del Derby di Genova contro la Sampdoria. «Come si fa a giocare a mille contro l’Inter sapendo che dopo pochi giorni arriva il Derby? Bisogna pensare gara per gara. Sappiamo che dopo 3 giorni c’è il Derby, però adesso c’è prima l’Inter. E poi al Derby ci penseremo da lunedì. Sappiamo che la gente qui a Genova vive per il Derby e speriamo di regalare delle grandi gioie ai nostri tifosi».