Cremonese-Inter Primavera termina 0-1: vittoria dolce amara, due infortuni!

Cremonese-Inter Primavera, della trentatreesima giornata di campionato, termina 0-1. Decide il gol di De Pieri del primo tempo. Nei secondi 45′ due infortuni preoccupano Zanchetta.

SECONDO TEMPO – L’Inter Primavera va negli spogliatoi, all’intervallo della gara in casa della Cremonese, forte del vantaggio di 0-1 ottenuto al 3′. Il risultato, tuttavia, risulta minimo considerando le chance per il raddoppio e la predominanza in campo viste nel primo tempo. Con l’inizio della seconda frazione la squadra padrone di casa tenta subito la reazione: al 55′ il portiere nerazzurro Calligaris è costretto a uscire per intercettare un lancio in verticale della Cremonese. Risponde dall’altra parte, al 58′, l’Inter Primavera con il sinistro di Mosconi su assist di De Pieri: il pallone scivola di poco fuori dallo specchio.

Cremonese-Inter Primavera 0-1

TEGOLE – Al 63′ arrivano i guai per mister Zanchetta, che assiste dalla panchina all’infortunio di Quieto. Il centrocampista nerazzurro è costretto ad abbandonare la gara, con Topalovic che subentra al suo posto. Dopo poco più di dieci minuti subentrano altri problemi per l’Inter Primavera: al 79′ anche Re Cecconi deve lasciare il campo, facendo posto ad Alex Perez, per via di un infortunio. Nel frattempo la Cremonese prende un po’ di spazio e si rende pericolosa negli ultimi dieci minuti. All’86’ Calligaris si supera con un intervento strepitoso che toglie dalla linea il pallone schiacciato di testa da Faye. Neanche nell’ampissimo recupero assegnato dall’arbitro, di sei minuti, il risultato cambia: la gara del campionato Primavera termina 0-1.