Cremonese-Inter Primavera, 0-1 al 45′: decide De Pieri, Spinaccé ci va vicino!

In campo alle ore 13.00 Cremonese-Inter Primavera, per trentatreesima giornata di campionato. Il primo tempo della gara termina 0-1, grazie al gol di De Pieri che la sblocca su rigore.

SI SBLOCCA – La trentatreesima giornata del campionato giovanile offre Cremonese-Inter Primavera. La squadra di Andrea Zanchetta è alla ricerca di una vittoria che possa rilanciarla dopo le due sconfitte consecutive registrate la scorsa settimana: prima in Youth League contro il Trabzonspor e poi in campionato contro la Lazio. La trasferta di Cremona inizia nel migliore dei modi per i giovani interisti, che già al terzo minuto trovano il gol del vantaggio su rigore. Il difensore della squadra di casa atterra in area Mosconi e per l’arbitro non ci sono dubbi: si va dal dischetto. Parte da lì De Pieri, che spiazza il portiere mettendo il pallone alla sua sinistra.

Cremonese-Inter Primavera 0-1

LE OCCASIONI – Dopo solo due minuti, al 5′, arriva già la chance del raddoppio per l’Inter Primavera: Spinacce mette al centro dell’area un cross che diventa particolarmente insidioso per il portiere della Cremonese, a causa della respinta del suo difensore. Tommasi deve impegnarsi con un grande intervento per evitare il peggio. La squadra di Zanchetta comanda in campo, con un palleggio veloce che mette in difficoltà gli avversari. Numerose le occasioni per trovare il secondo gol. Spinaccé ci prova sia al 28′ che al 41′, con una botta forte di sinistro dalla lunga distanza. Il pallone, deviato, finisce di poco sopra la traversa. Dopo due minuti di recupero assegnati dall’arbitro, il primo tempo della gara termina 0-1.