Cremonese-Inter, cambio corsie! Arretra Darmian, due non convocati − Sky

Novità per l’Inter in vista della sfida alla Cremonese. Inzaghi cambia entrambe le corsie con Darmian al posto di Skriniar. Due invece non partiranno per Cremona

LE ULTIME DI FORMAZIONE − Simone Inzaghi cambia l’Inter dopo il KO contro l’Empoli. In primis, novità sulle corsie: dentro Gosens al posto di un Dimarco stanco e affaticato, e Dumfries. Per l’olandese prima gara da titolare nel 2023. Al posto di Milan Skriniar, ci dovrebbe essere il jolly Darmian e non Danilo D’Ambrosio. Come riferisce Sky Sport, due giocatori non saranno convocati: Samir Handanovic e Marcelo Brozovic. In avanti, ancora panchina per Lukaku. La sfida contro la Cremonese sarà domani alle 18.