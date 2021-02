Covid Inter, sospiro di sollievo in squadra: ultime su allenamenti e tamponi

Condividi questo articolo

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

Giungono aggiornamenti sulle positività al Covid in casa Inter dopo la notizia dei casi all’interno della dirigenza e non solo

TWEET – Franco Vanni, giornalista di “Repubblica”, aggiorna con un messaggio su Twitter sulla situazione in casa Inter per quanto riguarda i casi di positività al Covid, dopo quelli riscontrati all’interno della dirigenza e non solo. “Aggiornamento Inter Covid: Non risultano al momento giocatori contagiati. Gli allenamenti proseguono, anche attività di squadra con palla. Per il gruppo squadra saranno intensificati controlli con tamponi. Ciascun tesserato può decidere se dormire a casa o alla Pinetina“.