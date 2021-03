Covid Inter, oggi altri tamponi in casa nerazzurra: domani i risultati

Covid Inter, nella giornata di oggi nuovi tamponi molecolari in casa nerazzurra dopo quelli di due giorni fa che hanno dato questo risultato

COVID – Come riportato da “SportMediaset.it”, quest’oggi altro giro di tamponi per l’Inter a seguito dei contagi che hanno spinto alla decisione dell’Ats di rinviare il match contro il Sassuolo (e non solo). L’esito è atteso domani, un risultato che potrebbe anche determinare la partenza o meno dei giocatori convocati dalle rispettive nazionali.

Fonte: SportMediaset.it