Covid-19, nuovo protocollo sport: Comitato Tecnico Scientifico approva

Il nuovo protocollo anti Covid-19 per gli sport di squadra ha avuto il via libera del Comitato Tecnico Scientifico. Dopo l’approvazione le regole saranno operative

VIA LIBERA – Il nuovo protocollo anti Covid-19 per gli sport di squadra, quindi anche il calcio, stipulato nella conferenza Stato-Regioni grazie alla collaborazione tra FIGC e Governo (vedi articolo), ha trovato l’approvazione del Comitato Tecnico Scientifico. Dopo il via libera, le nuove regole per arginare l’epidemia e consentire ai campionati di proseguire con regolarità diventano operative.