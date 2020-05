Countdown Icardi-Paris Saint-Germain: Inter fiduciosa per 2 motivi – GdS

Mauro Icardi è sempre più vicino a sposare definitivamente il progetto Paris Saint-Germain. L’Inter e il club parigino cercano un’intesa, ma filtra ottimismo per diverse ragioni. L’acquisto a titolo definitivo è la soluzione migliore per tutte le parti in causa

INTESA VICINA – Mauro Icardi è promesso sposo del Paris Saint-Germain. I contatti tra l’Inter e il club francese sono costanti, quotidiani in questa fase. Mancano quattro giorni alla scadenza dei termini per il riscatto e le parti sono concordi nel voler concludere l’affare entro il 31 maggio. Abbandonata la strada dei 70 milioni, si lavora adesso sull’entità dello sconto. Ma la distanza ormai non è più ampia. Si ruota intorno ai 60 milioni di euro, cifra che il Paris Saint-Germain non ha ancora raggiunto se non con l’aiuto di alcuni bonus.

CLAUSOLE – Non ci sarà bisogno di alcun rinnovo di contratto tra Icardi e il Paris Saint-Germain. Non c’è un’intesa da trovare tra l’argentino e il d.s. Leonardo. L’accordo fino al 2024 Mauro l’ha già firmato lo scorso settembre, al momento del passaggio in prestito, e prevede un ingaggio a salire che lo porterà, nell’ultimo anno, fino alla doppia cifra, 10 milioni di stipendio. Viceversa, tornasse all’Inter, ma l’ipotesi non è d’attualità, Icardi ripartirebbe dallo stipendio della sua ultima stagione in nerazzurro, poco più di 4 milioni. Seconda postilla: in caso di riscatto da parte del Paris Saint-Germain, scatterebbe anche la clausola anti rientro in Italia, che prevede 15 milioni di euro aggiuntivi all’Inter.

MEGLIO PER TUTTI – Ma il futuro di Icardi è ormai in direzione Parigi. Ottimismo diffuso, condiviso anche da Wanda Nara attraverso i suoi canali social. Segnali univoci, che non lasciano intravedere colpi di scena in altra direzione nelle prossime ore. A Parigi Leonardo è molto contento del rendimento dell’argentino, che ha un rapporto minuti giocati/gol segnati (una rete ogni 98 minuti) migliore rispetto a quello di Neymar. Per l’Inter l’operazione chiuderebbe definitivamente l’era Icardi, dribblando l’eventualità di un rientro a Milano, con tutte le polemiche conseguenti del caso. Icardi regalerà all’Inter una plusvalenza praticamente totale da iscrivere nel prossimo bilancio, buona anche per continuare a tenere una posizione rigida nei con fronti del Barcellona nella trattativa per l’altra cessione, quella di Lautaro Martinez (QUI gli ultimi dettagli).

Fonte: La Gazzetta dello Sport