Correa torna per Empoli-Inter? La rivelazione fatta ai tifosi

Correa ha incontrato i tifosi all’uscita di Appiano Gentile, rispondendo alle loro domande e facendo qualche fotografia e autografo. Il Tucu ha parlato anche del suo recupero in vista di Empoli-Inter

RASSICURAZIONI − Joaquin Correa ha saltato le precedenti sfide dell’Inter di Champions League contro Sheriff e campionato con Juventus per guai muscolari ma in Empoli-Inter sarà a disposizione di mister Simone Inzaghi. Le rassicurazioni sono arrivate dallo stesso giocatore argentino che si è fermato con i tifosi dopo aver concluso l’allenamento ad Appiano Gentile. Il Tucu, ad una domanda di un supporter nerazzurro in vista della sua presenza o meno contro i toscani, ha dato riscontro positivo.